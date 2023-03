Botafogo-SP x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Botafogo-SP e São Paulo se enfrentam neste domingo, 5, às 16h (Horário de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final, o time do Morumbi busca confirmar a liderança do Grupo B e garantir a terceira melhor campanha da competição.

O Botafogo-SP joga em casa, no Estádio Santa Cruz, e luta pela classificação para a próxima fase. Em segundo lugar do Grupo A, o time de Ribeirão Preto tem a mesma quantidade de pontos do que o Santos, que está em terceiro lugar e também sonha com as quartas de final. Na última semana, a equipe demitiu Paulo Baier e contratou Adílson Batista para o cargo de técnico.

BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO X SÃO PAULO

DATA: 05/03 (domingo).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

ONDE ASSISTIR

Record

Premiere

Paulistão Play

Botafogo-SP x São Paulo: onde assistir ao vivo. Foto: Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília) em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Botafogo-SP: Rafael Pascoal, Diogo Silva, Madruga e Lucas Dias; Vidal, Tárik, Fillipe Soutto e Jean; Robinho, Edson Carioca e Salatiel. Técnico: Adílson Batista.

São Paulo: Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio; Luan, Nestor e Galoppo; Luciano, Pedrinho e Wellington Rato. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Sob nova direção, o Botafogo-SP busca se recuperar dos dois últimos tropeços no Paulistão. Após as derrotas para o São Bernardo e o Água Santa, o técnico Adílson Batista assumiu o comando da equipe de Ribeirão Preto e almejava classificar o time para as quartas de final.

O São Paulo vem de um tropeço, em casa, contra o São Bernardo. O time de Rogério Ceni vinha de uma boa sequência, mas acabou surpreendido pela sensação do Campeonato Paulista. Sem Calleri, lesionado na última partida, a equipe da capital busca garantir a liderança do seu grupo.