Botafogo supera Athletico-PR em Curitiba após 16 anos e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

O Botafogo não vencia o Athletico-PR em Curitiba desde 2008, quando anotou 3 a 0 no placar. Tinha, no período, 11 derrotas e três empates. O desencanto veio em momento crucial do Brasileirão. Com gol de Igor Jesus, novidade na lista de convocados de Dorival Júnior para rodada das Eliminatórias, o Glorioso fez 1 a 0 neste sábado (5) e ampliou sua vantagem na liderança para três pontos, aproveitando o empate sem gols do Palmeiras com o Red Bull Bragantino.

PUBLICIDADE O resultado foi bastante celebrado, mas poderia vir com menos dose de sofrimento nos minutos finais. O Botafogo desperdiçou muitas chances em contra-ataques para ampliar e ficar em condição tranquila na reta final na Ligga Arena. Pecou na finalização e acabou levando alguns sustos. John trabalhou bem para evitar o pior. Agora, a equipe carioca tem toda a parada da Data Fifa para descansar suas peças e se armar para receber o Criciúma, dia 18, uma sexta-feira, no Maracanã. A expectativa é de grande público para empurrar a equipe para mais uma vitória.

Igor Jesus comemora o gol do Botafogo contra o Athletico-PR Foto: Vitor_Silva

O Botafogo descansou alguns titulares e amargou um empate ruim com o Grêmio, por 0 a 0, na rodada passada, em Brasília. A necessidade do triunfo fora de casa fez Artur Jorge escalar força máxima pela manutenção da melhor campanha como visitante e da liderança.

Além dos descansados Alex Telles, Savarino e Igor Jesus, Gregore e Marlon estavam de volta após cumprirem suspensão diante dos gaúchos, no Mané Garrincha, para reforçar o forte meio campo carioca.

Sob uma pressão inédita no Brasileirão, os jogadores do Botafogo entraram em campo na Ligga Arena conversando bastante. Depois da frustração da perda do título de 2023, não queriam saber de ser ultrapassados na liderança pelo Palmeiras no segundo ano seguido.

Necessitando de reação após três partidas sem triunfos e em perigosa aproximação à zona de rebaixamento, o Athletico-PR começou o embate com linhas adiantadas. Queria um gol rápido aproveitando o enorme apoio da torcida em seu caldeirão. Mas pecava por exagerar no inoperante jogo aéreo.

Publicidade

Rapidamente, contudo, as ordens se inverteram. Com a posse de bola, o Botafogo assumiu o comando da partida e começou a rondar a área. Com os convocados Luiz Henrique pela direita e Almada pela esquerda tentando servir Igor Jesus.

E saiu dos pés do centroavante o primeiro gol do jogo, logo aos 13 minutos. Savarino serviu e o camisa 99 deu um toque sutil para tirar do goleiro Micael. No palco onde anotou seu primeiro gol como profissional, voltou às redes para dar importante vantagem ao time.

A vantagem fez o Botafogo se retrair, armado para o contragolpe. Bem postada defensivamente, a equipe carioca cortava todos os cruzamentos do Athletico, que parecia sem inspiração e limitado aos ‘chuveirinhos’. Mesmo com o time sem sofrer, Artur Jorge queria mais ações ofensivas. E Luiz Henrique não ampliou por pouco em saída rápida. Mandou para fora.

As vaias no intervalo e a pouca produção ofensiva fizeram o técnico Lucho González mexer em dose dupla no Athletico, apostando em Nikão e Julimar para tentar, ao menos, a igualdade. O Botafogo voltou sem trocas e confiante em ampliar.

Caprichasse e Luiz Henrique celebraria logo aos 5 minutos. Cara a cara, mandou nas mãos de Mycael. Tinha dois companheiros livres ao lado e mostrou egoísmo. O goleiro voltou a salvar em bomba de Savarino. Os cariocas voltaram mais ousados. Lucho abriu o time de vez colocando mais duas peças ofensivas e sacando um zagueiro e um volante. O Botafogo não conseguia “matar” o jogo e passou dois sustos em cabeçada de Kaique Rocha e batidas de João Cruz e Mastriani. A resposta veio com bomba na trave de Savarino, enquanto Luiz Henrique, substituído, batia boca com torcedores paranaenses no banco de reservas. O atacante foi xingado e não aceitou calado.

Publicidade

Apesar do sufoco nos minutos finais, muito na base dos cruzamentos, a defesa botafoguense manteve-se intransponível para enorme festa pelo desencanto na casa do Athletico-PR após 16 anos.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 0 X 1 BOTAFOGO

ATHLETICO-PR - Mycael; Madson, Kaíque Rocha, Gamarra (João Cruz) e Esquivel; Gabriel (Praxedes), Erick, Cuello (Julimar) e Zapelli (Nikão); Canobbio e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Lucho González.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore (Allan), Marlon Freitas (tchê Tchê), Savarino e Almada (Danilo Barbosa); Luiz Henrique (Matheus Martins) e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

GOL - Igor Jesus, aos 13 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gregore, Tiquinho Soares e Danilo Barbosa (Botafogo) e Madson e Kaique Rocha (Athletico-PR).

Publicidade

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 1.000.405,00.

PÚBLICO - 23.646 presentes.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).