Botafogo: Tiquinho Soares saiu da Paraíba para brilhar no Porto antes de ser goleador do Brasileirão

O atacante Tiquinho Soares é o principal nome do Botafogo na surpreendente campanha que mantém o alvinegro carioca na liderança do Brasileirão. Aos 32 anos, o jogador ficou conhecido no País depois de passar por clubes modestos do futebol nacional até chegar na Europa, onde teve a missão de suceder Hulk na função de goleador e se tornou ídolo. Aposta de John Textor, dono da SAF do time do Rio, o versátil centroavante ganhou música da torcida e está próximo de superar Loco Abreu como o maior goleador do clube em uma única temporada.

Natural da Paraíba, Francisco das Chagas Soares dos Santos nasceu em Sousa, cidade de 69 mil habitantes que fica a quase 400 quilômetros da capital João Pessoa. O porte físico pouco avantajado, bem diferente da força física que ostenta atualmente, o fez ganhar o apelido de “Tiquinho” ainda na infância. Os primeiros passos no futebol aconteceram no Palmeiras das Rocas, de Natal, homônimo do poderoso rival que vai enfrentar no próximo domingo pelo Brasileirão no Allianz Parque.

A profissionalização aconteceu no América-RN e a estreia no futebol profissional ocorreu na Série B do Campeonato Brasileiro. O início não empolgou e o jogador passou por 11 times diferentes do quarto ou quinto escalão do País, como Caicó, Visão Celeste, Cerâmica e Lucena, até desembarcar em Portugal e assinar com o Vitória de Guimarães. Em uma temporada, o goleador de 1,87m desabrochou e marcou sete gols em 16 partidas. O bom desempenho fez o Porto pagar a multa rescisória de 40 milhões de euros para contratá-lo.

Tiquinho Soares chegou ao Porto com a missão de substituir o compatriota - e também paraibano - Hulk, ídolo do clube que havia se transferido para o Zenit, da Rússia. Era 2017 e até então, somente os brasileiros mais aficionados conheciam Tiquinho. O atacante do Botafogo teve uma trajetória parecida com a do centroavante do Atlético-MG no clube português e chegou a ser chamado de “Novo Hulk”.

Ao longo de quatro temporadas, ele conquistou quatro títulos (incluindo dois campeonatos nacionais) e marcou 65 gols em 140 jogos. Foi no Porto o seu primeiro contato com o técnico português Luís Castro, do Botafogo, que trabalhava no clube à época.

“Fiquei espantado quando percebi que o Brasil não conhecia o Tiquinho. Muita gente colocou dúvidas sobre ele, um jogador que passou pelo Porto, um jogador de Champions League. E ele já dá uma resposta a todos. Ele responde em campo, e não com palavras. Um jogador de futebol é o que ele faz em campo, e não o que diz nas redes sociais. A verdade está no campo”, disse o treinador, em entrevista após a vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, com o gol do camisa 9.

Antes de ser contratado pelo Botafogo, Tiquinho Soares jogou no futebol chinês e no Olympiacos, da Grécia. O clube carioca negociava com o israelense Zahavi para ele ser o atacante do time. Mas não deu certo. Com a negativa do jogador, o americano John Textor foi quem insistiu pela contratação do brasileiro. Presidente do clube associativo, Durcésio Mello afirmou anteriormente que não conhecia o jogador.

“Eu falei para ele (Textor) quando estava negociando ainda: ‘Tiquinho? Quem é Tiquinho?’. Aí, ele falou assim: ‘Se você não conhece o Tiquinho, você não sabe nada de futebol’. Então, eu não entendo nada de futebol. Eu nunca tinha ouvido falar do Tiquinho”, disse Durcésio, ao podcast “Glorioso Connection”.

Tiquinho Soares tem 26 gols e oito assistências em 43 jogos pelo Botafogo Foto: Sergio Moraes / Reuters

Números do artilheiro

Desde que chegou ao Botafogo, em julho do ano passado, Tiquinho Soares tem 26 gols e oito assistências em 43 jogos. Na atual edição do Brasileirão, o atacante tem nove gols e é o artilheiro da competição. O centroavante foi eleito pelos especialistas o melhor jogador do campeonato nos meses de abril e maio — além de já ter figurado diversas vezes na seleção de cada rodada da disputa.

Tiquinho Soares está próximo de quebrar uma importante marca individual. O atacante está a seis gols de igualar o ídolo Loco Abreu como o artilheiro do Botafogo em uma única temporada. Em 2011, o uruguaio encerrou o ano com 26 gols. Assediado pelo mercado áraba, o artilheiro tem contrato até dezembro de 2024 e multa de R$ 157 milhões.

Além da qualidade na finalização, Tiquinho também se destaca fazendo o papel de pivô, atraindo a defesa adversária para as chegadas de companheiros com poder de finalização, como Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. Nesta quinta, foi dele o gol, de pênalti, na vitória sobre o Cuiabá.

‘Ai, ai, ai, ai... '

A idolatria por Tiquinho Soares é tanta que o jogador já ganhou música nas arquibancadas. É comum nas partidas da equipe ouvir os botafoguenses entoarem uma versão da marchinha “Está Chegando a Hora”, composição mexicana adaptada ao português em 1941 pelos compositores Rubens Campos e Henricão. “Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai/Está chegando a hora/O dia já vem raiando, meu bem/Tiquinho Soares é f... "

O Botafogo volta a campo no domingo, quando encara o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h, pela 12ª rodada do Brasileirão. No dia 29 de abril, o alvinegro carioca enfrenta o Magallanes para confirmar vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.