Botafogo usa time B e perde para o Audax na estreia do Carioca em pleno Engenhão

Com o time B, o Botafogo estreou no Campeonato Carioca com derrota para o Audax por 1 a 0 neste domingo, em pleno Engenhão. O time alvinegro não conseguiu se encontrar em campo e acabou largando com inesperada derrota do torneio, aumentando a pressão em cima de Luís Castro para a sequência da temporada.

O revés faz o Botafogo sair atrás em relação aos principais concorrentes na disputa pelo título, já que Fluminense e Flamengo estrearam com vitória. O Vasco, por outro lado, só empatou. O Audax, por sua vez, conquistou os seus primeiros três pontos, recuperando-se da derrota diante do Flamengo.

O Botafogo optou por estrear no Campeonato Carioca com um time B, sob o comando de Lúcio Flávio. Em campo, os atletas sentiram falta do entrosamento e até mesmo de ritmo de jogo, um pouco diferente do Audax, que jogou no meio de semana com o Flamengo. O time visitante aproveitou melhor as oportunidades durante o primeiro tempo e abriu o marcador de forma até surpreendente.

Botafogo perde para o Audax na estreia do Campeonato Carioca.

Aos 16 minutos, Higor Leite aproveitou um erro na saída de bola de Lucas Mezenga e arriscou do meio da rua, anotando um golaço. O Audax chegou a fazer o segundo com Raphael Lopes, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou o lance. A decisão fez com que o Botafogo não fosse tão abatido para o intervalo.

Mas enganou-se quem pensou que o Botafogo voltaria para o segundo tempo pressionando o Audax. Foi o time visitante que entrou mais ligado e ficou muito perto de ampliar o marcador. Kaio Cristian puxou o contra-ataque e cruzou rasteiro para Emerson Urso, que colocou o goleiro Igo Gabriel para trabalhar.

Após o susto, o Botafogo acordou e enfim conseguiu ameaçar. Aos nove minutos, Ryan aproveitou uma saída errada do goleiro Leandro e tocou de cabeça. A bola tinha endereço certo, mas Raphael Lopes tirou em cima da linha para impedir o empate do time alvinegro.

Em vantagem no placar, o Audax recuou e colocou todos os jogadores atrás da linha do meio de campo. Mesmo assim, chegou a estar mais perto do segundo gol do que o Botafogo do empate. Aos 35 minutos, Emerson Urso avançou pelo lado direito e deu para Raphael Lopes. Na frente de Igo Gabriel, jogou por cima do gol.

O Botafogo até tentou uma pressão no fim, mas não conseguiu criar e ficou na defesa do Audax, conhecendo assim a sua primeira derrota no torneio.

O Botafogo volta a campo na quinta-feira, às 19h30, diante do Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. No mesmo dia, às 21h30, o Audax pega o Vasco, no Luso-Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 AUDAX

BOTAFOGO - Igo Gabriel; Ryan, Henrique Vermudt (Matheus Cabral), Lucas Mezenga e Hugo; Del Piage, JP Galvão (Caio Vitor), Raí e Dudu (Joffre); Iago André (Luis Phelipe) e Bardales (Darius Lewis). Técnico: Lúcio Flávio.

AUDAX - Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás Kayck e Kaio Cristian; Keverton, Diego Valderrama (Clisman), Romarinho (Jackson Caucaia) e Higor Leite (Miticov); Emerson Urso e Raphael Lopes (Pablo Thomaz). Técnico: Júnior Lopes.

GOL - Higor Leite, aos 16 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mezenga (Botafogo); Leandro, Clisman, Jackson Caucaia e Júnior Lopes (Audax).

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro.