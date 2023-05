Botafogo x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Botafogo e América-MG se encaram neste domingo, 27, pelo Campeonato Brasileiro em um jogo de opostos no Estádio Nilton Santos. Os cariocas, líderes na tabela a três pontos do segundo colocado, Palmeiras, buscam se manter na ponta, enquanto os mineiros lutam para sair da zona de rebaixamento após conquistarem sua primeira vitória no torneio na última rodada.

O alvinegro, mais uma vez, terá que superar desfalques em sua equipe. Desta vez, o atacante Tiquinho Soares, atual artilheiro do campeonato, ficará de fora por ter levado o terceiro cartão amarelo. Já o time alviverde, por sua parte, deve vir com força máxima e o reforço de Marcinho, que não enfrentou o Defensa y Justicia no meio da semana, pela Sul-Americana, por não estar inscrito na competição.

BOTAFOGO X AMÉRICA-MG

DATA : 28/05/23 (domingo).

: 28/05/23 (domingo). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Botafogo x América-MG. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO - Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Janderson), Júnior Santos, Luís Henrique. Técnico : Luís Castro.

- Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Janderson), Júnior Santos, Luís Henrique. : Luís Castro. AMÉRICA-MG - Pasinato; Marcinho, Wanderson, Éder e Avelar (Nicolas); Kal, Breno e Martínez (Benítez); Everaldo, Aloísio e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

QUEM APITA?

Raphael Claus (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS