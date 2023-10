Botafogo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Aparentemente de volta ao caminho rumo ao título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a jogar do lado de sua torcida contra o Athletico-PR no Estádio Nilton Santos, neste sábado, às 21 horas, pela 28ª rodada. Todos os ingressos foram vendidos e o objetivo é apagar a imagem deixada nos dois últimos jogos em casa, quando perdeu para o Flamengo (2 a 0) e empatou com o Goiás (1 a 1).

Efetivado até o final do ano, o técnico Lúcio Flávio contará com dois importantes retornos e também teve uma boa notícia no meio de semana. Com isso, poderá mandar a campo o que tem de melhor em mãos. O lateral-esquerdo Marçal e o volante Tchê Tchê cumpriram suspensão contra o América-MG e agora voltam a ficar à disposição.

O Athletico-PR também vive um bom momento e quer encostar na briga pelas primeiras colocações. Sem poder contar com o atacante Canobbio, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio e está suspenso, o técnico Wesley Carvalho irá mudar a formação tática. Ele deve optar com uma formação com três zagueiros, deixando os laterais com mais espaços nas alas.

Botafogo e Athletico-PR se enfrentam neste sábado no Rio. Foto: Arte/ Estadão

BOTAFOGO x ATHLETICO-PR: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 21/10 (sábado).

: 21/10 (sábado). HORÁRIO : 21h.

: 21h. LOCAL: Estádio Nilton Santos, no Rio.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X ATHLETICO-PR AO VIVO

SporTV

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BOTAFOGO E ATHLETICO-PR

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico : Lúcio Flávio.

- Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. : Lúcio Flávio. ATHLETICO-PR - Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E ATHLETICO-PR