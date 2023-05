Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado com um de seus melhores inícios de Campeonato Brasileiro dos últimos anos, o Botafogo recebe o Atlético-MG neste domingo, 6, em busca de manter a liderança isolada da competição. O clube carioca é o único 100% até o momento e pega os mineiros em um momento de recuperação, após um começo de ano turbulento.

A equipe de Eduardo Coudet conseguiu uma vitória importante na Libertadores no meio da semana ao bater o Alianza Lima por 2 a 0 e chega ao Rio de Janeiro motivada, enquanto os comandados de Luís Castro não saíram do empate em 0 a 0 com a LDU, pela Sul-Americana, mas mantiveram a sequência invicta de 13 jogos. Ambos os times têm desfalques, mas entram com a força máxima disponível.

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

DATA: 07/05/2023 (domingo).

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).

Atlético-MG x Botafogo. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Lucas Fernandes), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico : Luís Castro.

QUEM APITA?

Flavio Rodrigues de Souza (SP).

ÚLTIMOS RESULTADOS