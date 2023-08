Botafogo x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Estádio Nilton Santos reserva um duelo de opostos no Campeonato Brasileiro neste domingo, 27. O líder absoluto, Botafogo, recebe o Bahia, na beira do Z-4, em duelo válido pela 21ª rodada. Para os cariocas, vale a manutenção da ponta e maior proximidade do título, enquanto os baianos jogam a sobrevivência na competição.

Bruno Lage ainda não conta com Tiquinho Soares, principal jogador de sua equipe, lesionado, e terá os desfalques dos suspensos Di Plácido e Tchê Tchê, além de Marçal, também com problemas físicos. Renato Paiva, por sua vez, deve repetir a escalação da imponente vitória sobre o 4 a 0 no Red Bull Bragantino na última rodada.

Botafogo x Bahia. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X BAHIA

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Nilton Santos.

: Nilton Santos. DATA : 27/08/2023.

: 27/08/2023. HORÁRIO: 16h.

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO : Lucas Perri; Mateo Ponte (JP), Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá, Diego Costa (Janderson) e Luis Henrique. Técnico : Bruno Lage.

: Lucas Perri; Mateo Ponte (JP), Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá, Diego Costa (Janderson) e Luis Henrique. : Bruno Lage. BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir, Rafael Ratão e Vinícius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

ÚLTIMOS RESULTADOS