Botafogo x Carabobo na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Botafogo e Carabobo está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo streaming Paramount+.

Derrotado pelo Universidad de Chile na primeira rodada da Copa Libertadores, o atual campeão da competição não acumulou pontos até aqui. Terceiro colocado no Grupo A, o Botafogo tem saldo negativo de um gol e, por isso, está à frente do adversário desta terça. No momento, o Universidad de Chile, algoz da rodada de estreia, está na segunda colocação do grupo.

Veja onde assistir a Botafogo x Carabobo ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Carabobo também foi derrotado na sua primeira partida no torneio. Contra o Estudiantes — que é, até o momento, líder do Grupo A —, o time venezuelano foi derrotado por 2 a 0. Por isso, é o último colocado do grupo, com saldo negativo de dois gols.

BOTAFOGO X CARABOBO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

Data: 08/04/2025

08/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A BOTAFOGO X CARABOBO AO VIVO

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santiago Rodríguez; Mastriani. Técnico: Renato Paiva.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CARABOBO

CARABOBO: Bruera; Bonilla, Neira, Norman Rodríguez, Pernía; Gustavo González, Congo, Juan Pérez; Berríos, Londoño e Cañozales. Técnico: Diego Merino.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E CARABOBO

05/04 - Botafogo 2 x 0 Juventude - Brasileirão

2 x 0 Juventude - Brasileirão 05/04 - Caracas 0 x 1 Carabobo - Campeonato Venezuelano