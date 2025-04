Botafogo x Corinthians no Brasileiro Sub-20: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela quarta rodada do Brasileiro Sub-20, a partida entre Botafogo e Corinthians está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 18h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo canal de TV fechada SporTV.

Décimo quarto colocado no torneio, o Botafogo venceu apenas uma vez no Brasileiro. Foi contra o América-MG, na segunda rodada, em jogo que terminou em 2 a 0 para o carioca. Nas demais partidas, foi derrotado: sofreu uma goleada para o Santos em sua estreia e perdeu também para Juventude. Assim, acumula somente três pontos na classificação geral e está à frente somente de Athletico-PR, Atlético-MG, Grêmio, América-Mg, Atlético-GO e Flamengo, o lanterna.

Botafogo e Corinthians medem forças nesta quinta no Rio. Foto: Arte/ Estadão

Invicto no torneio, o Corinthians tem, nas três partidas já disputadas, uma vitória e dois empates. Vencedor no jogo de estreia, o clube não conseguiu repetir o desempenho do primeiro confronto e ficou no 1 a 1 contra o Grêmio e no 0 a 0 contra o Cuiabá. Por isso, tem agora cinco pontos e figura na sétima colocação do torneio.

BOTAFOGO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRO SUB-20

Data: 01/04/2025

01/04/2025 Horário: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A BOTAFOGO X CORINTHIANS AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: Cristiano; Huguinho, Marquinhos, Justino e Lucyo; Thiago Lauro, Zappelini e Valim; Yarlen, Caniggia e Fortunato. Técnico: Rodrigo Bellão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS: Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vinícius Gomes; Caraguá, Yago e Bahia; Dieguinho, Léo Agostinho e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E CORINTHIANS

29/03 - Botafogo 2 x 1 Americano - Copa Rio Sub-20

2 x 1 Americano - Copa Rio Sub-20 26/03 - Corinthians 0 x 0 Cuiabá - Brasileiro Sub-20