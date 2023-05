Botafogo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians tem dura missão nesta quinta-feira no Rio de Janeiro em duelo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do líder do Botafogo, que disputa a ponta da tabela do torneio nacional, o time paulista busca a primeira vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Com Luxemburgo no cargo, o Corinthians somou uma derrota e um empate. Já o Botafogo vive ótima fase, enfileirou quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão e é o único a ostentar 100% de aproveitamento até aqui.

BOTAFOGO x CORINTHIANS

DATA : 11/05/2023 (quinta-feira).

: 11/05/2023 (quinta-feira). HORÁRIO : 19h30.

: 19h30. LOCAL: Estádio Nilton Santos, no Rio.

Botafogo e Corinthians medem forças nesta quinta no Rio. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO : Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa e Tchê Tchê; Junior Santos, Carlos Eduardo, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico : Luís Castro.

: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa e Tchê Tchê; Junior Santos, Carlos Eduardo, Victor Sá e Tiquinho Soares. : Luís Castro. CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Maycon (Paulinho) e Matheus Araújo; Adson, Pedro (Yuri Alberto) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS