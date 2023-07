Com dois gols de Tiquinho Soares e outros dois de Gustavo Sauer, o Botafogo dominou e goleou o Coritiba por 4 a 1, neste domingo, diante de um público recorde de mais 43 mil espectadores no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Com a vitória nesta 17ª rodada, o líder do Brasileirão manteve a folga na ponta da tabela.