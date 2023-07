Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, o Botafogo entra em campo neste domingo, às 16h, no Engenhão, com três missões: continuar em lua de mel com seu torcedor, confrontar a boa fase do Coritiba, ainda na zona de rebaixamento, e ver o técnico Bruno Lage vencer pela primeira vez. A partida é válida pela 17ª rodada.

Um desafio e tanto para o técnico português buscar sua primeira vitória no comando do Botafogo. Ele substituiu o conterrâneo Luís Castro, que aceitou uma proposta milionária do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que tem Cristiano Ronaldo como principal estrela.

Botafogo x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Rio de Janeiro.

: Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Estádio Nilton Santos.

: Estádio Nilton Santos. DATA : 30/07/2023.

: 30/07/2023. HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico : Bruno Lage.

- Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. : Bruno Lage. CORITIBA - Gabriel Vasconcellos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Robson, Marcelino Moreno e Diogo Oliveira. Técnico: Thiago Koloski.

ÚLTIMOS RESULTADOS: