O relógio virou um rival a mais ao Botafogo. O tempo passava rapidamente e a irritação começou a dar o tom da torcida. Arthur Jorge, também insatisfeito com a falta do gol, optou pela ofensividade de Cuiabano e o talento de Eduardo, de volta após três meses.

Os minutos finais foram de enorme tensão e a torcida que começou a noite com muito barulho era toda tensão, em silêncio e incrédula com mais um 0 a 0 como mandante - já havia esbarrado no Grêmio, em Brasília. A placa de nove minutos subiu para desespero de um lado e esperança do outro. E foi justamente nos acréscimos que dois atletas saindo do banco apareceram. Cuiabano cruzou, Gustavo perdeu a dividida com Igor Jesus e Tiquinho Soares fez o Maracanã explodir.

Nem deu tempo de festejar. Logo depois da saída, Bolasie recebeu livre e cruzou para Felipe Vizeu empatar. O drama voltou a dar a tônica no estádio. No último lance, em bate e rebate na área após milagre de Gustavo, o zagueiro Alexander Barboza anotou, mas o auxiliar anotou irregularidade no lance. Após consulta ao VAR, o toque de mão do defensor acabou confirmado para enorme frustração da torcida presente.