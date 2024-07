Botafogo x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalações

Atual líder do campeonato, o time carioca quer voltar a vencer após empatar com o São Paulo no meio da semana. Para aumentar a vantagem na liderança, o treinador Artur Jorge não contará com Marlon Freitas e Cuiabano, suspensos, e Eduardo e Júnior Santos, lesionados.

Do outro lado do campo, a equipe mineira vem de ótima fase e sonha em entrar no G-4. Para bater o líder do torneio, o técnico Fernando Seabra não contará com Zé Ivaldo, suspenso, mas terá Barreal de volta.