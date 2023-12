Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações das equipes

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com chances de título, o alvinegro carioca não vence há nove partidas e aposta no fator casa para levar os três pontos. A equipe mineira, por sua vez, afastou as chances de rebaixamento e um resultado positivo no Rio pode garantir de vez o time celeste na Série A.

Depois de fazer o melhor primeiro turno da história do Brasileirão e ficar 31 rodadas na liderança, o Botafogo acumulou atuações ruins, sendo castigado com viradas inacreditáveis e gols nos últimos minutos. O time alvinegro está em segundo, com 63 pontos, a três do líder Palmeiras. Caso a equipe de Abel Ferreira vença o Fluminense, e os cariocas tropecem, a taça vai para os paulistas já neste domingo. Por sua vez, o Cruzeiro tem 45 pontos, a quatro do Z-4, e pode se garantir matematicamente na primeira divisão com uma vitória fora de casa.

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Nilton Santos.

: Nilton Santos. DATA : 03/12 (domingo).

: 03/12 (domingo). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X CRUZEIRO AO VIVO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: Lucas Perri; Adryelson, Sampaio e Victor Cuesta; Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Victor Sá; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Japa, Machado (Lucas Silva) e Ian Luccas; Matheus Pereira e Arthur Gomes (Robert); Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO X CRUZEIRO