Botafogo x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o time alvinegro tenta se consolidar e ampliar a vantagem na ponta da tabela, enquanto os comandados de Jorge Sampaoli buscam afastar a má fase da temporada e encostar no rival.

O Botafogo, treinado por Bruno Lage, vem de eliminação na Copa Sul-Americana. Diante do Defensa y Justicia, na Argentina, a equipe foi derrotada por 2 a 1, nas quartas de final da competição. Com ampla vantagem no Brasileirão, a torcida botafoguense recepcionou o elenco nesta quinta-feira, no Rio, antes do clássico com o Flamengo.

Apesar de finalista da Copa do Brasil, o elenco rubro-negro segue sob pressão. Na terceira colocação do Brasileirão, o time precisa vencer neste sábado para seguir próximo do líder, que tem 100% de aproveitamento no Nilton Santos. Os ingressos para a partida estão esgotados.

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X FLAMENGO

LOCAL: Rio de Janeiro (RJ).

ESTÁDIO: Nilton Santos.

DATA: 02/09/2023 (sábado).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá, Luís Henrique e Diego Costa Técnico: Bruno Lage.

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá, Luís Henrique e Diego Costa Bruno Lage. FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Victor Hugo e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS