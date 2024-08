Botafogo goleia Flamengo e desponta na liderança do Brasileirão seguido pelo Fortaleza

Com uma atuação de gala, o Botafogo derrotou o Flamengo por 4 a 1, neste domingo, no Engenhão, no Rio, retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes, fizeram os gols do time anfitrião. Bruno Henrique anotou para o conjunto rubro-negro.

PUBLICIDADE O resultado levou o conjunto alvinegro a 46 pontos, um acima do Fortaleza, no topo da tabela. Apesar da derrota, o Flamengo manteve a terceira posição, com 41 pontos, levando a melhor sobre o Palmeiras no número de gols marcados (36 a 31). O Bahia, que derrotou o Grêmio, subiu para a quinta posição, com 38 pontos. Atrás dos baianos, está o São Paulo, que perdeu o clássico para o Palmeiras em partida com brigas e polêmicas.

Botafogo comemorou goleada sobre o rival com liderança ao fim da 23ª rodada do Brasileirão. Foto: Vitor Silva/Botafogo

A partida começou da pior maneira possível para o time do técnico Tite. No primeiro ataque alvinegro, logo aos 2 minutos, Marlon Freitas lançou Mateo Ponte, livre na direita da área, próximo à trave, e o lateral cabeceou no canto esquerdo de Rossi, sem chance para o goleiro: 1 a 0. Dois minutos depois, como se não bastassem os desfalques de nomes como Viña, Cebolinha, Gabigol e Pedro, Arrascaeta sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda e precisou ser substituído.

O gol no início animou ainda mais a equipe da casa. Aos 7 minutos, Marlon Freitas encheu o pé de fora da área e obrigou Rossi a cair no seu canto direito para salvar o Flamengo. Aos 20, Gregore avançou pela direita, sem marcação, e chutou cruzado no canto direito de Rossi, que viu a bola sair rente à trave.

Em melhores condições físicas e com seus titulares em campo, o Botafogo pressionava a saída de bola do rival e criava as melhores chances. O Flamengo sofria com a forte marcação e mal conseguia chegar ao campo de ataque. Quando o Botafogo parecia determinado a ampliar a vantagem, levou um balde de água fria.

Na primeira jogada ofensiva rubro-negra, aos 23 minutos, Léo Ortiz, do campo de defesa, tocou a bola rasteira na intermediária botafoguense. Bruno Henrique ganhou de Mateo Ponte na velocidade e ficou cara a cara com John. O atacante tocou por cima do goleiro, da entrada da área, e empatou a partida.

Publicidade

Com a marcação adiantada, o Flamengo ficou menos exposto e freou o ímpeto botafoguense. A equipe do técnico Artur Jorge trocava passes e ainda segurava a bola no campo de ataque, mas sem oferecer muito perigo. Aos 31 minutos, Cuiabano, no segundo poste, desviou para fora o cruzamento de Savarino da direita. Aos 38, Rossi saiu mal do gol e Igor Jesus estufou a rede, mas a arbitragem marcou impedimento de Gregore na jogada.

O time rubro-negro equilibrou o jogo nos minutos finais do primeiro tempo e quase virou o placar. Aos 40, Ayrton Lucas recebeu passe longo na esquerda e, de fora da área, soltou a bomba, buscando o ângulo direito de John, que desviou a bola para a linha de fundo. Na jogada seguinte, Ortiz, centralizado na intermediária, acionou Carlinhos na direita da área, mas o atacante finalizou por cima do travessão.

No segundo tempo, o Botafogo continuou pressionando, mas errava muitos passes, principalmente no último terço do campo. Quando conseguiu chegar à área, aos 8 minutos, Almada fez boa jogada pela esquerda e chutou a gol. A bola desviou nos três zagueiros rubro-negros e sobrou para Igor Jesus bater forte no meio do gol e colocar o Botafogo à frente: 2 a 1.

Em desvantagem, o Flamengo deixou seu campo defensivo e passou a arriscar mais. David Luiz, em cobrança de falta, e Wesley, em tiro da entrada da área, obrigaram John a trabalhar. Com o jogo aberto, o Botafogo também criou boas chances com Almada e Igor Jesus.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Aos 20 minutos, com auxílio do VAR, a arbitragem flagrou pênalti de Ayrton Lucas em Luiz Henrique. Almada bateu mal, no meio do gol, e Rossi fez a defesa. Aos 22, Luiz Henrique fez a fila na direita, chegou à linha de fundo e tocou no meio da área para Tiquinho Soares, que havia acabado de entrar, mas o atacante isolou a bola com o gol escancarado à sua frente. Enquanto o Flamengo falhava em armar jogadas no meio, mostrando muita dependência de Léo Ortiz, do outro lado, Luiz Henrique infernizava a defesa rubro-negra, e Rossi evitava uma goleada, salvando investidas de Savarino e Matheus Martins. O Botafogo sobrava em campo. Aos 38 minutos, Martins entrou livre na área, pela esquerda, e completou o cruzamento de Savarino, da direita, para ampliar a vantagem do Botafogo. Nos acréscimos, o camisa 37 invadiu a área pela esquerda e bateu forte para vencer Rossi e dar números finais ao clássico aos gritos de “olé” da torcida.

Publicidade

BOTAFOGO 4 x 1 FLAMENGO