Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Estádio Nilton Santos. O clássico pode definir o novo líder da competição. A equipe alvinegra lidera, com 15 pontos, enquanto o tricolor carioca está em terceiro, com 13.

Será o segundo clássico entre as equipes na temporada. No Cariocão, o Botafogo levou a melhor e venceu por 1 a 0, no Maracanã. O Fluminense, no entanto, ficou com o título da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. O clássico marca ainda o duelo entre os artilheiros Tiquinho Soares e Germán Cano.

O Botafogo vem de duas derrotas, para o Goiás, no Brasileiro, e para o Athletico Paranaense, na Copa do Brasil. O time alvinegro venceu cinco das seis partidas do campeonato de pontos corridos. Já o Fluminense, candidato ao título, vem de duas vitórias consecutivas e um empate sem gols com o Flamengo, também pela Copa do Brasil. Machucados, Marcelo, Alexsander e Keno estão fora.

Botafogo e Fluminense se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro.

ESTÁDIO: Estádio Nilton Santos.

DATA: 19 de maio de 2023.

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO : Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Tchê Tchê), Gabriel Pires (Lucas Fernandes) e Eduardo; Junior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico : Luís Castro.

: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Tchê Tchê), Gabriel Pires (Lucas Fernandes) e Eduardo; Junior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. : Luís Castro. FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Lima, Gabriel Pirani (Martinelli ou John Kennedy) e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

