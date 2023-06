Botafogo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste sábado, 10, o Estádio Nilton Santos receberá um jogo do Campeonato Brasileiro que promete ser disputado: o líder Botafogo recebe o Fortaleza, eu duelo que vale a manutenção da ponta da tabela para os cariocas e o G-6 para os cearenses. Ambos vêm de confrontos continentais no meio da semana e em ritmo frequente de partidas.

A equipe de Luís Castro, que empatou com a LDU pela Sul-Americana, deverá ter o importante desfalque de Tiquinho Soares, atual artilheiro da competição, mas o retorno de Matheus Nascimento, que estava com a seleção brasileira sub-20. Já os comandados de Juan Pablo Vojvoda, que perderam para o Estudiantes de Mérida, devem vir com força máxima.

BOTAFOGO X FORTALEZA

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Nilton Santos.

: Nilton Santos. DATA : 10 de junho de 2023 (sábado).

: 10 de junho de 2023 (sábado). HORÁRIO: 21h00 (horário de Brasília).

Botafogo x Fortaleza. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO : Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Matheus Nascimento. Técnico : Luís Castro.

: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Matheus Nascimento. : Luís Castro. FORTALEZA: João Ricardo; Dudu, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, José Welison e Yago Picachu; Romarinho, Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS