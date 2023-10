Botafogo x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

O líder do Brasileirão, Botafogo, volta a campo nesta segunda-feira, 2, pela 25ª rodada do Campeonato, em busca de manter a segurança no topo da tabela. O adversário é o Goiás, que está atualmente em 16º e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, mas com uma missão difícil: derrotar os cariocas no “tapetinho”.

Bruno Lage, passando por uma instabilidade no comando do alvinegro, deve contar com quase toda sua força máxima. Os únicos desfalques são o suspenso Marçal e os já lesionados há algum tempo, Patrick de Paula e Rafael. Armando Evangelista, por sua vez, não terá Luís Oyama, que pertence ao rival do duelo e está emprestado à equipe, e Palacios, suspenso. Sander, que se recuperou recentemente de lesão, pode voltar ao time titular.

O Botafogo perdeu seus últimos três jogos no Brasileirão e vê Palmeiras e Grêmio cada vez mais perto no retrovisor, por isso, a torcida deve lotar o Nilton Santos em busca dos três pontos. O Goiás está a cinco partidas sem triunfar, mas empatou quatro dessas, ou seja, somou tentos importantes na luta contra o Z-4, e sair vitorioso do Rio de Janeiro seria crucial até para brigar pela classificação à Sul-Americana.

Botafogo x Goiás: onde assistir e escalação. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Nilton Santos.

: Nilton Santos. DATA : 02/10/2023.

: 02/10/2023. HORÁRIO: 20h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Premiere (Pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO : Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo; Luís Henrique, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico : Bruno Lage.

: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo; Luís Henrique, Tiquinho Soares e Victor Sá. : Bruno Lage. GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (Sander); Willian Oliveira, Everton Morelli e Guilherme Marques; Allano, Anderson Oliveira e João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

ÚLTIMOS RESULTADOS