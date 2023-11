Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Botafogo terá mais um ‘teste de fogo’ na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Depois de perder o confronto direto para o Palmeiras e o clássico para o Vasco, enfrentará o Grêmio, que ainda sonha com a taça. A partida, válida pela 33ª rodada, será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pois o Nilton Santos está reservado para shows da banda RBD.

Apesar de ter o apoio do grupo, o técnico Lúcio Flávio não vem agradando. A boa notícia para o jogo é que o comandante poderá contar com três retornos: os zagueiros Adryelson e Victor Cuesta e o volante Marlon Freitas, que cumpriram suspensão. Por outro lado, terá um desfalque importante no ataque. Nada menos do que Tiquinho Soares, artilheiro com 16 gols, que levou o terceiro cartão amarelo. Luis Henrique e Diego Costa, que entraram no clássico, são opções.

O técnico Renato Gaúcho fez mistério quanto à escalação do Grêmio. A grande dúvida é se manterá ou não o esquema com três zagueiros. Se mantiver, poderá repetir a escalação da última partida, já que não tem nenhum novo desfalque.

Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira em São Januário. Foto: Arte/ Estadão

BOTAFOGO X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 09/11 (quinta-feira).

: 09/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: São Januário, no Rio.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X GRÊMIO AO VIVO

SporTV

Premiere

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Victor Sá. Técnico: Lúcio Flávio.

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E GRÊMIO