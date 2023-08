Botafogo x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Brasileirão, o Botafogo encara o Internacional neste sábado em busca de encerrar uma sequência de dois jogos sem vitória na temporada. A partida acontece no estádio Nilton Santos, a partir das 21h (horário de Brasília) e tem transmissão do SporTV e Premiere.

Ambas as equipes vêm de bons resultados no meio de semana. Pela Libertadores, o Internacional conseguiu a classificação às quartas de final após devolver o resultado de 2 a 1 diante do River Plate no jogo de ida e garantir a vaga nas penalidades máximas; já o Botafogo foi protocolar, empatou por 0 a 0 com o Guaraní, no Paraguai, e avançou às quartas da Sul-Americana.

Bruno Lage, ainda em seu primeiro mês no time alvinegro, não poderá contar com Tiquinho Soares, artilheiro da equipe no ano e que se recupera de uma lesão no joelho. Mesmo assim, a meta é ampliar a vantagem diante do vice-colocado Flamengo, hoje de 13 pontos. Já Coudet deve ir com o que tem de melhor para o confronto, já que o clube já está eliminado da Copa do Brasil.

Botafogo e Internacional se enfrentam no estádio Nilton Santos pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro (RJ).

ESTÁDIO: Nilton Santos.

DATA: 13/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO : Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo, Lucas Fernandes; Victor Sá e Junior Santos. Técnico: Bruno Lage.

: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo, Lucas Fernandes; Victor Sá e Junior Santos. Bruno Lage. INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Aránguiz, Gabriel, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS