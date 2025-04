Botafogo x Juventude no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partida entre Botafogo e Juventude está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 21h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o jogo contará com transmissão oficial feita por Sportv e Premiere.

Com início de temporada difícil, o Botafogo chega para essa segunda rodada de Brasileirão após perder para a Universidad de Chile na estreia da Libertadores, por 1 a 0, fora de casa. No jogo de hoje, Renato Paiva pode ter a volta de Savarino, o venezuelano desfalcou a equipe por lesão no meio de semana. Caso o meia não tenha condições, Santi Rodríguez deve seguir entre os titulares.

Botafogo e Juventude se enfrentam hoje no Nilton Santos. Foto: Arte/Estadão

O Juventude inaugurou a competição batendo o Vitória, por 2 a 0, no último final semana. O técnico Fábio Mathias aposta em Gabriel Taliari, autor dos dois gols do clube. Se em campo tudo vai bem, fora dele o time de Caxias do Sul passa por indefinições após o atacante Ênio ser envolvido em um suposto esquema de manipulação de resultados.

BOTAFOGO X JUVENTUDE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 05/04/2025 (sábado)

05/04/2025 (sábado) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR A BOTAFOGO X JUVENTUDE AO VIVO

Sportv (TV Fechada)

(TV Fechada) Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Patrick de Paula; Santi Rodríguez (Savarino), Igor Jesus, Artur. Técnico: Renato Paiva.

ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Petterson (Jean Carlos) e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E JUVENTUDE

02/04 - Universidad do Chile 1 x 0 Botafogo - Libertadores

- Libertadores 29/03 - Juventude 2 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro