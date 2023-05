Botafogo x LDU: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Botafogo recebe a LDU, do Equador, nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana para seguir com seu ótimo momento na temporada e assumir a liderança do Grupo A da competição. Há 12 jogos sem perder, a equipe carioca tem a chance de demonstrar seu domínio além do País, onde lidera o Campeonato Brasileiro.

Na Copa Sul-Americana, o Botafogo estreou com um empate diante do Magallanes, mas venceu o César Vallejo, em casa, no segundo jogo. Líder do Grupo A, a LDU venceu suas duas primeiras partidas na competição continental. A partida, válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, acontece às 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos.

BOTAFOGO X LDU

DATA: 04/05/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Estádio Nilton Santos, no Rio.

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN 4 (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO - Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico : Luís Castro.

- Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. : Luís Castro. LDU - Domínguez, Richard Mina, Ricardo Ade e Facundo Rodríguez; José Quintero, Óscar Ramirez, Sebastían Gonzalez e Bryan Ramirez; Jhojan Julio, Angulo e Alvarado. Técnico: Luis Zubeldía.

ÚLTIMOS RESULTADOS

30/04/2023 - Flamengo 2 x 3 Botafogo - Campeonato Brasileiro;

- Campeonato Brasileiro; 29/04/2023 - Universidad Católica 0 x 4 LDU - Campeonato Equatoriano.