Botafogo x Nova Iguaçu: onde assistir, horário e escalação das equipes

A partida será realizada no estádio Bezerrão, no Distrito Federal, e contará com VAR. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu usar a tecnologia nos jogos dos quatro grandes após reclamações do Vasco.

Botafogo e Nova Iguaçu mediram forças em 14 jogos na história e a vantagem fica do lado da equipe botafoguense. O alvinegro venceu oito vezes, enquanto o adversário nenhuma, além de seis empates.