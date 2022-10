Botafogo x Palmeiras: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

A partida entre Botafogo e Palmeiras, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere( Pay-per-view). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Décimo colocado, com 37 pontos, o Botafogo chega para o duelo com o Palmeiras embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão e com desejo de apagar a goleada sofrida para o rival no primeiro turno do campeonato. Na ocasião, no Allianz Parque, a equipe carioca foi derrotada por 4 a 0.

Líder do Brasileirão com 60 pontos, o Palmeiras pode alcançar sua maior vantagem sobre o segundo colocado caso vença a partida no Rio de Janeiro. Com o Internacional na vice-liderança, com 53 tentos, em caso de vitória a diferença chegará na casa dos 10 pontos.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, 20h, no Engenhão.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Botafogo e Palmeiras acontece nesta segunda-feira, 20h, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro-RJ.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão do SporTV (tv fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Kanu e Hugo; Tchê Tchê, Lucas Piazon e Carlos Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá (Jeffinho). Técnico: Luís Castro.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

QUEM APITA?

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-GO (Fifa)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires- GO (Fifa)

Assistente 2: Bruno Boschilia-PR (Fifa)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo-RJ

VAR: Wagner Reway-PB

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios-SE

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Botafogo chega para o duelo após vencer o Goiás, fora de casa por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também venceu pelo placar mínimo em seu último compromisso, também pelo Brasileirão. A equipe alviverde, fora de casa, despachou o Atlético-MG.