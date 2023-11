Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Botafogo e Palmeiras estão distantes seis pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, alvinegros e alviverdes entram em campo no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio, para um duelo que pode intensificar a disputa pelo título nacional.

Torcedores de Botafogo e Palmeiras estão calculando o que precisam fazer para alcançar o troféu. Se antes a equipe carioca era apontada como virtual campeã, os sequenciais tropeços animaram rivais. Assim como o Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo continuam perseguindo o líder do Brasileirão.

Para a partida desta noite, Abel Ferreira, que completou três anos no cargo de técnico do Palmeiras, terá à disposição o volante Zé Rafael. O volante cumpriu suspensão na vitória sobre o Bahia e vai retomar a titularidade e formar com Richard Ríos o meio de campo alviverde. Entre as mudanças feitas pelo português nos últimos compromissos, a formação com três zagueiros e dois atacantes deve ser mantida.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira no Rio. Foto: Arte/ Estadão

No Botafogo, o técnico Lúcio Flávio terá o retorno de Victor Sá, que cumpriu suspensão, aos titulares. Apesar dos tropeços, não são previstas mudanças na equipe principal. O Botafogo tem um jogo a menos em relação ao adversário alviverde: um confronto com o Fortaleza, no Castelão, reagendado para 23 de novembro, foi adiado depois da suspensão do jogo com o Athletico-PR por falta de luz no Nilton Santos.

BOTAFOGO x PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 01/11 (quarta-feira).

: 01/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X PALMEIRAS AO VIVO

Globo (todo o País, exceto MG e CE)

Premiere

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA BOTAFOGO X PALMEIRAS

ÁRBITRO : Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC).

: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC). VAR: Rafael Traci (Fifa-SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E PALMEIRAS