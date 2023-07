Botafogo x Patronato: onde assistir, escalação e horário do jogo

O Botafogo recebe o Patronato nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O time carioca venceu a primeira partida na Argentina, por 2 a 0, e pode perder até por um gol de diferença que se classifica e enfrenta o Guarani, do Paraguai, nas oitavas de final

A partida vai marcar a estreia do técnico português Bruno Lage, contratado para a vaga do compatriota Luís Castro, que deixou a equipe carioca para assumir o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O treinador deve levar um time misto a campo visando a partida com o Santos, no domingo, pelo Brasileirão. O time do Rio lidera a competição, com 39 pontos, 12 à frente do vice-líder Flamengo, com 27.

Patronato e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Nilton Santos.

: Nilton Santos. DATA : 19/07/2023.

: 19/07/2023. HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Paramount +

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Placido, Phillipe Sampaio, Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Breno (Lucas Fernandes) e Gustavo Sauer; Matías Segovia (Diego Hernández), Carlos Alberto e Janderson . Técnico : Cláudio Caçapa.

- Lucas Perri; Di Placido, Phillipe Sampaio, Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Breno (Lucas Fernandes) e Gustavo Sauer; Matías Segovia (Diego Hernández), Carlos Alberto e Janderson . : Cláudio Caçapa. PATRONATO - Salvá; Ruiz Díaz, Ojeda, González e Geminiani (Krusozky); Domingo, Chamorro e Barinaga; Solís, Esquivel e Díaz (Levato). Técnico: Rodolfo de Paoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS: