Botafogo x Portuguesa-RJ: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Botafogo recebe a Portuguesa da Ilha do Governador nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A equipe alvinegra continua os preparos para a pré-Libertadores e planeja dar minutos aos titulares após entrar com os reservas na última partida do Estadual. A estreia na competição continental acontece no dia 21 de fevereiro, contra o vencedor do confronto de Aurora, da Bolívia, e o Melgar, do Peru.

Com três vitórias em quatro partidas, o Botafogo está na vice-liderança, com nove pontos, um a menos do que o líder Fluminense. A Portuguesa da Ilha tem duas vitórias em quatro partidas, além de um empate, e está em quarto, com sete. Nesta fase, as equipes se enfrentam em turno único, com as quatro melhores avançando às semifinais. O mata-mata acontece em jogo único, com os dois primeiros colocados com a vantagem do empate. A final será em duas partidas, sem critério de desempate, nos dias 31 de março e 7 de abril.

Botafogo e Portuguesa-RJ se enfrentam pelo Campeonato Carioca. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X PORTUGUESA-RJ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA : 30/01 (terça-feira).

: 30/01 (terça-feira). HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X PORTUGUESA-RJ AO VIVO

Bandsports (TV fechada)

Canal Goat (Youtube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: Gatito (John); Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza; Victor Sá, Tchê Tchê, Marlon Freitas e Hugo; Eduardo (Savarino) e Jeffinho; Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PORTUGUESA-RJ

PORTUGUESA-RJ: Dida, Ronaldo, Guerra, Filemon e Pará; Wellington, João Paulo (Coppetti), Rosa e Romarinho; Bonilha e Breno. Técnico: João Carlos Ângelo

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E PORTUGUESA-RJ

27/01 - Botafogo 2 x 0 Sampaio Corrêa-RJ

2 x 0 Sampaio Corrêa-RJ 27/01 - Portuguesa-RJ 0 x 0 Flamengo