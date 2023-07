Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste sábado, 15, o líder do Campeonato Brasileiro Botafogo recebe o Red Bull Bragantino no Estádio Nilton Santos em um jogo que promete muitas emoções. Ambas as equipes estão embaladas e apresentando um bonito futebol, lutando na parte de cima da tabela. Os cariocas querem manter a ponta, enquanto os paulistas buscam a manutenção no G-6.

A equipe de Cláudio Caçapa, que espera pela estreia do novo comandante Bruno Lage, devem ir com força máxima, sendo as únicas dúvidas por questões técnicas. Matías Segovia, que vem se destacando, disputa uma vaga no ataque, que tem forte concorrência. Por outro lado, Pedro Caixinha terá que superar os desfalques de Eduardo Santos e Jadsom, lesionados em jogo contra o São Paulo, mas ainda conta com o trio ofensivo de Sorriso, Eduardo Sasha e Vitinho.

Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Nilton Santos.

: Nilton Santos. DATA : 15 de julho de 2023.

: 15 de julho de 2023. HORÁRIO: 21h00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO : Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares. Técnico : Cláudio Caçapa.

: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares. : Cláudio Caçapa. RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Sorriso, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

QUEM APITA?

Anderson Daronco (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS