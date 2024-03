Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Mais um representante brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores vai sair do duelo entre Botafogo e Red Bull Bragantino. O jogo de ida da terceira fase prévia está marcado para essa quarta-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A volta acontece na próxima quarta-feira (13), também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O gol fora não vale como critério de desempate. Em caso de empate na soma dos placares, a vaga será decidida nos pênaltis.

Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças pela última fase prévia da Libertadores. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO x RED BULL BRAGANTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

DATA : 06/03 (quarta-feira).

: 06/03 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO x RED BULL BRAGANTINO AO VIVO

ESPN

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez, Alexander Barboza, Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê-Tchê e Eduardo; Jefferson Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E RED BULL BRAGANTINO

03/03 - Fluminense 2 x 4 Botafogo - Campeonato Carioca

- Campeonato Carioca 03/03 - Red Bull Bragantino 1 x 0 Santos - Campeonato Paulista