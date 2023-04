Botafogo-SP x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e Botafogo-SP compunham o mesmo grupo no Campeonato Paulista. Enquanto o time alvinegro foi eliminado na primeira fase, a equipe de Ribeirão Preto avançou para as quartas de final. O “desencontro” fez com que os clubes não se enfrentassem no Estadual.

Pela Copa do Brasil, nesta terça-feira, os times finalmente medirão forças na temporada. A partida de ida acontece no interior, e a classificação será definida na casa alvinegra, no litoral. Para chegar nesta etapa, o Santos passou por Ceilândia-DF e Iguatu-CE. Já o Botafogo eliminou o Parnahyba-PI e São Raimundo-RR.

BOTAFOGO x SANTOS

DATA : 11/04/2023 (terça-feira)

: 11/04/2023 (terça-feira) HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL : Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. TORNEIO: Copa do Brasil - 3ª fase (jogo de ida).

Botafogo e Santos se enfrentam nesta terça em Ribeirão Preto. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV.

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO-SP - Matheus Albino; Vidal, Carlinhos, Diogo Silva e Jean Victor; Fillipe Soutto, Guilherme Madruga (Tárik), Pedro Rodrigues e Tomás Andrade; Robinho e Edson Carioca (Vitor Leque). Técnico: Adilson Batista.

- Matheus Albino; Vidal, Carlinhos, Diogo Silva e Jean Victor; Fillipe Soutto, Guilherme Madruga (Tárik), Pedro Rodrigues e Tomás Andrade; Robinho e Edson Carioca (Vitor Leque). Técnico: Adilson Batista. SANTOS - João Paulo; Nathan, Eduardo Bauermann, Messias e Felipe Jonatan; Dodi, Camacho, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS