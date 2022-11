Botafogo x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Publicidade

Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo alvinegro tem grande importância para a equipe carioca que segue sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Uma vitória diante de seus torcedores deixará o Botafogo no G-8 e dependendo apenas de si para chegar à competição continental. O Santos, por sua vez, ficou atrás na disputa e sabe que a vaga na Copa Sul-Americana é mais condizente com sua realidade no Brasileirão.

Leia também Atlético-GO empata com Athletico-PR e só escapa do rebaixamento por um milagre

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Botafogo e Santos acontece nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Nilton Santos, no Rio.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta. Foto:

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO - Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Gabriel Pires (Lucas Fernandes); Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

SANTOS - João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Carabajal; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa (Luan). Técnico: Orlando Ribeiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate por 1 a 1 com o rebaixado Avaí na Arena Barueri. O Botafogo bateu o Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão.