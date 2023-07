Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Botafogo e Vasco entram em campo neste domingo, 2, para um clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Nilton Santos antecipado não só pela rivalidade, mas também pelos dias decisivos que os clubes vêm passando. O glorioso, atual líder, perdeu recentemente seu técnico Luís Castro, que assinou com o Al-Nassr, e o cruzmaltino, que luta contra o Z-4 demitiu Maurício Barbieri por falta de resultados; com seus times comandados por interinos, as torcidas ficam na expectativa de qual será o futebol apresentado.





Cláudio Caçapa estará à frente do Botafogo, e já terá que lidar com desfalques importantes para o duelo, como os de Matheus Nascimento, Marçal, Patrick de Paula e Victor Sá, todos lesionados. O artilheiro da competição, Tiquinho Soares, está confirmado no ataque. William Batista, por sua vez, não contará com Gabriel Pec e Jair, peças essenciais no meio-campo do Vasco, com isso, Alex Teixeira se torna o principal regente do setor.

Onde assistir: Botafogo x Vasco. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO X VASCO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Nilton Santos.

: Nilton Santos. DATA : 2 de julho de 2023 (domingo).

: 2 de julho de 2023 (domingo). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Globo (TV aberta)

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOTAFOGO : Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luis Henrique. Técnico : Cláudio Caçapa.

: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luis Henrique. : Cláudio Caçapa. VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Orellano e Figueiredo; Pedro Raul. Técnico: William Batista.

ÚLTIMOS RESULTADOS