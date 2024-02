Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo, 18, às 16h pela nona rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. O Clássico da Amizade, como é chamado o tradicional duelo entre as duas equipes, acontece no Estádio Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro.

O confronto entre os dois times será direto. A equipe alvinegra é a quarta colocada da competição, com 14 pontos, e vê o Vasco em sua cola, em quinto lugar, com 13 pontos. Caso o time cruzmaltino vença a partida, deixa seu rival para atrás e entra no G4. O Botafogo, por sua vez, precisa vencer para se consolidar entre os quatro clubes que avançam para a próxima fase do Cariocão.

Botafogo x Vasco se enfrentam pela nona rodada da Taça Guanabara Foto: Arte/Estadão.

BOTAFOGO X VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA: 18/02 (domingo).

HORÁRIO: 16h (de Brasília).

LOCAL: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X VASCO AO VIVO

Band (TV aberta).

BandPlay e Canal GOAT (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BOTAFOGO E VASCO

BOTAFOGO : Gatito Fernandez, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

: Gatito Fernandez, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes. VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; Adson, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E VASCO