Bournemouth x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vice-campeão inglês na última temporada, o Arsenal continua sua perseguição ao líder Manchester City neste sábado, 30, a partir das 11h (horário de Brasília), contra o Bournemouth. No Vitality Stadium, o time de Mikel Arteta tenta diminuir a vantagem para o rival no topo da tabela do Campeonato Inglês, que hoje é de quatro pontos. A partida tem transmissão do Star+.

Em quinto lugar, os Gunners vêm de empate na última rodada em clássico com o Tottenham. Na quarta-feira, venceram o Brentford e avançaram na Copa da Liga Inglesa. Apesar de estar a quatro pontos da liderança, o Arsenal ainda está invicto na Premier League e busca o título que não conquista desde a temporada 2002/2003.

O Bournemouth também venceu na Copa da Liga Inglesa – 2 a 0 sobre o Stoke City –, mas não passa por um bom momento no Campeonato Inglês. Em seis partidas, somou apenas três pontos e ainda não venceu na competição. São três e três derrotas, que fizeram com que a equipe seja a 17ª colocada, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Bournemouth x Arsenal

BOURNEMOUTH X ARSENAL

LOCAL : Bournemouth, na Inglaterra.

: Bournemouth, na Inglaterra. ESTÁDIO : Vitality Stadium.

: Vitality Stadium. DATA : 30/09/2023 (sábado).

: 30/09/2023 (sábado). HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOURNEMOUTH : Neto; Aarons, Zabarnyi, Kelly e Milos; Cook e Billing; Tavernier, Kluivert (Outtara) e Christie; Moore. Técnico : Andoni Iraola.

: Neto; Aarons, Zabarnyi, Kelly e Milos; Cook e Billing; Tavernier, Kluivert (Outtara) e Christie; Moore. : Andoni Iraola. ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Fábio Vieira; Trossard, Saka e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS