Depois de vencerem seus compromissos pela Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, Bournemouth e Liverpool, respectivamente, voltam suas atenções para o Campeonato Inglês. As duas equipes medem forças neste domingo, no Vitality Stadium. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília).

Os comandados de Jurgen Klopp atualmente ocupam o topo da tabela com 45 pontos, e precisam do triunfo fora de casa para não dar margem ao Manchester City, que vem logo atrás com 43. Mesma pontuação de Arsenal e Aston Villa. Já o Bournemouth está no meio da tabela, com 25 pontos na 12ª posição.

Bournemouth x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

BOURNEMOUTH x LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO INGLÊS:

LOCAL : Bournemouth, Inglaterra.

: Bournemouth, Inglaterra. ESTÁDIO : Vitality Stadium.

: Vitality Stadium. DATA : 21/01/2024.

: 21/01/2024. HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BOURNEMOUTH x LIVERPOOL AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE BOURNEMOUTH E LIVERPOOL:

BOURNEMOUTH - Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi e Outtara; Cook, Christie e Kluivert; Billing, Semenyo e Solanke. Técnico : Andoni Iraola.

- Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi e Outtara; Cook, Christie e Kluivert; Billing, Semenyo e Solanke. : Andoni Iraola. LIVERPOOL - Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Joe Gomez; Endo, Szoboszlai e Curtis Jones; Salah, Darwin Nuñes e Luis Diaz. Técnico: Jurgen Klopp.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOURNEMOUTH E LIVERPOOL: