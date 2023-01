Boxing Day: especialistas analisam porque a data é um sucesso da Premier League

O feriado do “Boxing Day”, celebrado em 26 de dezembro no Reino Unido, dia seguinte ao Natal, é tradicionalmente conhecido pelos jogos que acontecem na Inglaterra. Diferentemente de outras ligas importantes da Europa, nesta época, o futebol inglês não costuma parar e as festas de fim de ano passam longe de inibir os torcedores de encherem os estádios. Os atletas também ficam concentrados mesmo na data festiva.

Nesta segunda-feira, os times das quatro principais divisões do país entram em campo. Na Premier League, por exemplo, serão oito partidas. Na terça-feira, mais dois jogos fecham a 17ª rodada da competição. Um dos mais atrativos será o clássico londrino entre Arsenal e West Ham. Apesar da rivalidade, o líder Arsenal é bastante favorito no duelo, pois vem de três vitórias seguidas, enquanto do outro lado já são três derrotas seguidas. Segundo a Odds&Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas em todo o mundo, a equipe de Mikel Arteta tem odds de 1.49 e os Hammers com 6.20 (para cada real apostado recebe R$ 6,20).

“A tendência é que o mundo inteiro esteja ligado na Premier League para acompanhar esses jogos. Este período é muito valorizado pelas transmissões de televisão, porque enche a programação, enquanto os principais campeonatos do planeta estão paralisados. Além disso, existe o fato de a liga inglesa ser a mais atrativa do mundo hoje, devido ao poder de investimento dos clubes que disputam”, afirma Pedro Melo, executivo comercial do Atlético-MG, responsável pela captação e gestão de patrocínios do clube.

Torcedores do Manchester City se vestem com roupas natalinas. Foto: Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

A tradição do Boxing Day já tem mais de cem anos no futebol inglês. A primeira partida aconteceu em 1860, entre Hallam FC e Sheffield FC. Até 1965, alguns jogos eram disputados no dia de Natal. De todas as edições, a mais memorável é a de 1963, em que 66 gols foram marcados em dez partidas no mesmo dia.

“Além de todo esse contexto histórico que envolve o Boxing Day, os jogos no dia 26 devem ser mantidos porque têm uma relevância no mercado internacional. Isso porque a Inglaterra não precisa lidar com as concorrências de outras competições nesta data, o que impacta diretamente na audiência. Agora, com o fim da Copa do Mundo e a abstinência por futebol, todos os olhares estarão voltados à Premier League” explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Embora o Boxing Day seja importante para a Premier League do ponto de vista comercial, o impacto no calendário e no excesso de jogos no fim do ano são fatores que já geraram queixas de treinadores. Pep Guardiola, técnico do Manchester City, e Jurgen Klopp, do Liverpool, reclamaram publicamente no ano passado.

“Vamos para a geladeira após enfrentar os Wolves para nos prepararmos para o próximo jogo. Escrevi uma carta para a Premier League dizendo obrigado”, desabafou o técnico espanhol dos Citizens na última edição do Boxing Day, em entrevista coletiva.

Tabela do Boxing Day da Premier League:

26/12

09h30 - Brentford x Tottenham

12h - Arsenal x West Ham, Crystal Palace x Fulham, Everton x Wolverhampton, Leicester x Newcastle, Southampton x Brighton

14h30 - Aston Villa x Liverpool

27/12

Continua após a publicidade

14h30 - Chelsea x Bournemouth

17h - Manchester United x Nottingham Forest

28/12

17h - Leeds x Manchester City