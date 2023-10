Braga x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder absoluto do Grupo C, o Real Madrid visita o Braga nesta terça-feira, às 16h, pela terceira rodada da Champions League. O duelo acontece no Estádio Municipal de Braga. A equipe merengue lidera a chave, com seis pontos, enquanto os portugueses estão na terceira colocação, com três.

No Campeonato Espanhol, o Real Madrid lidera, mas é seguido de perto Girona, Barcelona e Atlético de Madrid. No Português, o Braga é apenas o quarto colocado e tem à sua frente os grandes times do país: Sporting, Benfica e Porto.

BRAGA X REAL MADRID: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 24/10 (terça-feira).

: 24/10 (terça-feira). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Estádio Municipal de Braga.

Braga e Real Madrid medem forças nesta terça em Portugal. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR BRAGA X REAL MADRID AO VIVO

TNT

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BRAGA E REAL MADRID

BRAGA : Matheus; Mendes, Niakité, Saatci e Cristián Borja; Al-Musrati e Rodrigo Zalazar; Djaló, Bruma e Ricardo Horta; Banza. Técnico : Artur Jorge.

: Matheus; Mendes, Niakité, Saatci e Cristián Borja; Al-Musrati e Rodrigo Zalazar; Djaló, Bruma e Ricardo Horta; Banza. : Artur Jorge. REAL MADRID: Kepa; Dani Carvajal, Nacho, Rüdiger e Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Modric e Bellingham; Vinícius Júnior e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRAGA E REAL MADRID