Red Bull Bragantino x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Invicto há dez partidas, o Flamengo parece ter entrado nos trilhos sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Para confirmar o bom momento, o time carioca enfrenta o Red Bull Bragantino na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, no interior de São Paulo, em duelo que marca o encerramento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo não perde na temporada desde o revés por 2 a 1 para o Athletico-PR, pela quarta rodada da Série A. Desde então, foram dez jogos sem perder, entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. No último jogo antes da pausa para os amistosos da seleção brasileira, venceu o Grêmio por 3 a 0 e assumiu o terceiro lugar, com 19 pontos, a cinco do líder Botafogo. De quebra, com a derrota do Palmeiras para o Bahia, se vencer, iguala a pontuação do rival alviverde.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, oscila na temporada. Vivendo altos e baixos, o time paulista lidera sua chave na Copa Sul-Americana, mas ocupa a modesta 12ª colocação no Nacional, com 14 pontos e vem de um empate por 1 a 1, com o Atlético-MG, fora de casa. O resultado foi considerado bom pelo técnico Pedro Caixinha.

Red Bull Bragantino e Flamengo duelam em Bragança Paulista Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Bragança Paulista.

: Bragança Paulista. ESTÁDIO : Estádio Nabi Abi Chedid.

: Estádio Nabi Abi Chedid. DATA : 22 de junho de 2023.

: 22 de junho de 2023. HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RED BULL BRAGANTINO : Lucão; Aderlan (Andres Hurtado), Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico : Pedro Caixinha.

: Lucão; Aderlan (Andres Hurtado), Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha. : Pedro Caixinha. FLAMENGO: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia e Erick Pulgar (Everton Ribeiro), Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS