Red Bull Bragantino 2 x 0 Goiás: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino emplacou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, recebeu o Goiás e venceu por 2 a 0, com gols de Eduardo Sasha e Sorriso, ambos no primeiro tempo. A partida, válida pela 12ª rodada, foi realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).