Brasil e Argentina voltam a se enfrentar após briga no Maracanã em mata-mata do Mundial Sub-17

Após a briga entre torcedores e policiais no Maracanã, Brasil e Argentina voltam a se enfrentar na sexta-feira, na Indonésia. Saem de cena Lionel Messi e os comandados de Fernando Diniz, e entram em campo os futuros craques do clássico sul-americano, que decidirá um dos semifinalistas da Copa do Mundo Sub-17. A partida acontece às 9h (de Brasília), no Estádio Internacional de Jacarta, e terá transmissão de SporTV e CazéTV.

O Brasil avançou às quartas de final derrotar o Equador, na segunda-feira, por 3 a 1. Já nesta terça-feira, enquanto o time principal da Argentina derrotou a seleção brasileira, por 1 a 0, pelas Eliminatórias, os juniores da equipe albiceleste golearam a Venezuela, por 5 a 0, e garantiram vaga na próxima fase. Quem passar enfrenta o vencedor da partida entre Espanha x Alemanha.

Estevão, atacante do Palmeiras, comemora gol pela seleção brasileira no Mundial Sub-17. Foto: EFE/EPA/ADI WEDA

Há um receio de que a rivalidade fique ainda mais acirrada entre os juniores por causa do confronto no Maracanã. Foram 42 faltas marcadas pela arbitragem na partida, além de três amarelos (Gabriel Jesus, Raphinha e Carlos Augusto) e um vermelho (Joelinton) para o Brasil. Antes do apito inicial, brasileiros e argentinos se desentenderam e iniciaram uma grande briga no setor sul do estádio. A Polícia Militar interveio e houve confronto com torcedores da Argentina. Oito argentinos foram presas e duas precisaram de atendimento médico.

Em 23 de abril, as equipes mediram forças na última rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-17. O Brasil venceu a Argentina, por 3 a 2, garantido o título e a vaga no Mundial da categoria. Os gols do time do técnico Phelipe Leal foram marcados por Dudu, Riquelme e Da Mata,

O Brasil terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo C, com vitórias sobre Inglaterra e Nova Caledônia, e uma derrota para o Irã. A Argentina, por sua vez, garantiu a liderança da chave D com vitórias sobre Japão e Polônia após uma derrota para Senegal na estreia. O brasileiros são donos do melhor ataque, com 16 gols, contra 14 da Inglaterra e 13 dos argentinos.

Estevão, joia das categorias de base do Palmeiras, é um dos principais destaques do sub-17 do Brasil. O jornal Marca, de Madri, ficou encantado com o bom futebol do jovem, chamando o atacante de “Fenômeno” e o comparando aos atletas do Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrygo, e até Endrick, que vai se transferir para o clube em julho de 2024.