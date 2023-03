Brasil estreia nas Eliminatórias da Copa em setembro, contra a Bolívia; veja calendário completo

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho da federação, em Kigali, capital de Ruanda, a tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que terá Estados Unidos, México e Canadá como países-sede. A seleção brasileira irá estrear em setembro, contra a Bolívia, ainda sem data específica definida. No mesmo mês, também enfrentará o Peru.

O formato de disputa será o mesmo das edições anteriores, em pontos corridos, com embates de ida e volta entre as dez seleções do continente sul-americano. Como a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) optou por não realizar um sorteio para definir os jogos, a ordem dos confrontos será igual à disposição das Eliminatórias para a Copa do Catar.

Seleção brasileira em duelo com o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Catar. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADAO

Com o início da corrida por uma vaga no Mundial de 2026 apenas no segundo semestre deste ano, a CBF ganha tempo para fechar a contratação do técnico da seleção, atualmente comandada de forma interina por Ramon Menezes. Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, tem uma viagem marcada para Europa em abril para tentar avançar nas negociações por um novo treinador.

Neste ano, além dos jogos de setembro, o Brasil também terá compromissos pelas Eliminatórias em outubro, contra Venezuela e Uruguai, e em novembro, contra Colômbia e Argentina. Em junho, terá uma Data Fifa para até dois amistosos. Haverá também uma novidade no calendário, que incluirá dois intervalos para a realização de partidas contra seleções europeias, em 2024. A previsão é de dois jogos em março e outros dois em junho.

Com a mudança da quantidade de participantes da Copa do Mundo para 48 seleções, as Eliminatórias da América do Sul darão seis vagas diretas para o Mundial. O sétimo colocado irá disputar a repescagem. Antes disso, as Eliminatórias davam quatro vagas diretas e uma de repescagem.

Confira o calendário do Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2026

Setembro, 2023

Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Outubro, 2023

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Novembro, 2023

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Setembro, 2024

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Outubro, 2024

Chile x Brasil

Brasil x Peru

Novembro, 2024

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Março, 2025

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Junho, 2025

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai

Setembro, 2025

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil