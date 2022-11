Brasil nunca foi campeão sem vencer sua partida de estreia na Copa do Mundo

Publicidade

A estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia teve o desempenho esperado por Tite e seus comandados e conquistou sua primeira vitória. Um dos candidatos ao título antes do início do Mundial, vencer o jogo de debute costuma ser um bom sinal historicamente: a seleção campeã em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 ganhou o primeiro jogo.

Leia também Brasil de Richarlison supera ferrolho da Sérvia e estreia com vitória na Copa do Mundo do Catar

Para os supersticiosos, a vitória e os dois gols de Richarlison na estreia podem ser um bom sinal. Desde 1958, ano em que conquistou o mundo pela primeira vez, a seleção brasileira iniciou sua trajetória nos mundiais vencendo sua partida de estreia - independentemente do placar final da partida.

Richarlison marcou os dois gols da vitória brasileira na estreia do Brasil na Copa do Mundo. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Em 2018, a estreia brasileira foi contra a Suíça - empate em 1 a 1, após abrir o placar da partida com gol de Phillipe Coutinho. Naquela Copa, disputada na Rússia, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica.

Por outro lado, nos 21 Mundiais disputados até hoje (excluindo a edição deste ano no Catar), o Brasil só não venceu sua partida de estreia em cinco ocasiões: 1930, 1934, 1974, 1978 e 2018, sendo que as únicas derrotas foram nas duas primeiras Copas, para a Iugoslávia e Espanha, respectivamente. Nos outros 16 casos, venceu todos seus jogos, sendo campeão em 31,25% dessas edições.

Ao todo, o aproveitamento da seleção brasileira em estreias é de 81%. O triunfo sobre a Sérvia nesta quinta-feira é a maior vitória do Brasil desde 2014, quando venceu a Croácia por 3 a 1 na primeira partida. Nos anos em que foi campeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) derrotou, respectivamente, Áustria, México, Tchecoslováquia, Rússia e Turquia.

Continua após a publicidade

Relembre todas as estreias do Brasil em Copas

1930 - Brasil 1 x 2 Iugoslávia

1934 - Brasil 1 x 3 Espanha

1938 - Brasil 6 x 5 Polônia

1950 - Brasil 4 x 0 México

1954 - Brasil 5 x 0 México

1958 - Brasil 3 x 0 Áustria

Continua após a publicidade

1962 - Brasil 2 x 0 México

1966 - Brasil 2 x 0 Bulgária

1970 - Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia

1974 - Brasil 0 x 0 Iugoslávia

1978 - Brasil 1 x 1 Suécia

1982 - Brasil 2 x 1 União Soviética

1986 - Brasil 1 x 0 Espanha

Continua após a publicidade

1990 - Brasil 2 x 1 Suécia

1994 - Brasil 2 x 0 Rússia

1998 - Brasil 2 x 1 Escócia

2002 - Brasil 2 x 1 Turquia

2006 - Brasil 1 x 0 Croácia

2010 - Brasil 2 x 1 Coreia do Norte

2014 - Brasil 3 x 1 Croácia

Continua após a publicidade

2018 - Brasil 1 x 1 Suíça

2022 - Brasil 2 x 0 Sérvia