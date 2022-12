Brasil goleou Coreia do Sul em amistoso antes da Copa do Mundo; relembre confrontos

Com a vitória da Coreia do Sul no jogo contra Portugal na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, o time deve ser o adversário do Brasil nas oitavas de final, na próxima segunda-feira, 5.

No último amistoso antes do Mundial, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 x 1. O jogo teve dois pênaltis, concedidos com auxílio do VAR, cobrados por Neymar, que ampliou a goleada. Richarlison, Coutinho e Gabriel Jesus também marcaram um gol cada.

No total, os times se enfrentaram sete vezes, e o Brasil perdeu apenas uma vez, em um amistoso no ano de 1999. Em outro amistoso disputado em 2019, a seleção brasileira marcou três gols, enquanto a Coreia do Sul não conseguiu colocar a bola na rede.

Seleção da Coreia do Sul comemora classificação na Copa do Mundo, apesar de ter perdido para Portugal na última rodada da fase de grupos Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Em 1995, as seleções se enfrentaram em um amistoso que terminou com a vitória magra de 1 a 0 para o Brasil. Na partida pelo Nike World Tour de 1997, o jogo teve placar de 2 a 1.

Se acontecer mesmo -- a depender dos resultados dos jogos desta sexta-feira --, o confronto entre Brasil e Coreia do Sul em uma Copa do Mundo será inédito. A Coreia do Sul teve seu melhor resultado em um Mundial em 2022, sediado na própria Coreia do Sul e no Japão.