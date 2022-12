A seleção brasileira nunca perdeu para a Croácia, que será a adversária pelas quartas de final na Copa do Mundo do Catar, sexta-feira, às 12h. O histórico entre as seleções tem quatro jogos, com três vitórias para o Brasil e um empate.

No saldo de gols confrontos, o Brasil tem sete gols marcados contra dois sofridos. Dois jogos foram no Mundial da Fifa e dois foram amistosos.

O primeiro encontro em uma Copa do Mundo foi em 2006, na Alemanha. No dia 13 de junho, Kaká marcou o gol da vitória do Brasil por 1 a 0, pela fase de grupos. O segundo embate aconteceu no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014, no dia 12 de junho, na Neo Química Arena. Marcelo, contra, abriu o placar para os croatas. A virada veio com gols de Neymar (duas vezes) e Oscar.

Após lesão, Neymar voltou a jogar em partida contra a Coreia do Sul Foto: EFE/EPA/Tolga Bozoglu

A última vez que os times se enfrentaram foi em 2018, no dia 3 de junho, em amistoso disputado no Anfield, casa do Liverpool, na Inglaterra. Neymar e Roberto Firmino marcaram no triunfo por 2 a 0. O único empate (por 1 a 1) aconteceu em 2005, em Split, na Croácia, quando Ricardinho fez o gol brasileiro após Kranjcar abrir o placar.

A Croácia avançou para enfrentar o Brasil após superar o Japão nos pênaltis nas oitavas de final após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. A seleção japonesas perdeu três cobranças.

Comandada pelo técnico Zlatko Dalić, a seleção croata chega invicta para enfrentar o Brasil. Na fase de grupos, os croatas derrotaram o Canadá por 4 a 1 e empataram co Marrocos e Bélgica por 0 a 0.