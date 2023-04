Brasil de Pelotas x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Brasil de Pelotas e Atlético-MG medem forças nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul para definir mais um classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, os mineiros venceram por 2 a 1.

Para avançar, basta o empate para o Atlético-MG. O Brasil de Pelotas, apesar de entrar em campo como zebra, não tem uma missão impossível. Uma vitória por vantagem mínima dos gaúchos leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Brasil fica com a vaga.

BRASIL DE PELOTAS x ATLÉTICO-MG

DATA : 26/04/2023 (quarta-feira).

: 26/04/2023 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h30.

: 19h30. LOCAL : Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). TORNEIO: Copa do Brasil (3ª fase - Volta).

Brasil de Pelotas e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta no Rio Grande do Sul. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL DE PELOTAS : Pitol; Luiz Gustavo, Dumas, João Marcus e Mário Henrique; Rafael Pernão, Amaral e Guilherme Nunes; Márcio Jonatan, Patrick e Da Silva. Técnico : Rogério Zimmermann.

: Pitol; Luiz Gustavo, Dumas, João Marcus e Mário Henrique; Rafael Pernão, Amaral e Guilherme Nunes; Márcio Jonatan, Patrick e Da Silva. : Rogério Zimmermann. ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Lemos, Fuchs e Dodô; Battaglia, Edenílson, Hyoran e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

