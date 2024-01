Brasil de Pelotas x Grêmio: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Tricolor vem de uma reabilitação. Depois de ter estreado com derrota de virada para o Caxias por 2 a 1, o time goleou o São José, em casa, por 4 a 1, com destaque para o venezuelano Soteldo. Enquanto a diretoria ainda busca reforços a nível de titularidade, o técnico Renato Gaúcho vai fazer novos testes e poupar alguns jogadores, como os veteranos Geromel e Kannemann.

O Brasil de Pelotas tem dois pontos no campeonato depois de dois jogos em 0 a 0. O time tem o menor investimento da competição e a equipe mais jovem em média de idade (23,6 anos). O confronto com o Grêmio pode frustrar a expectativa de vencer a primeira no Gauchão. Dependendo da combinação de resultados, se perder, a equipe pode ficar na zona de rebaixamento.