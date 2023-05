Brasil derrota Nigéria e avança às oitavas de final do Mundial Sub-20

A seleção brasileira masculina de futebol superou de vez o susto da estreia e venceu mais uma no Mundial Sub-20, neste sábado. No estádio Ciudad de La Plata, na cidade argentina de La Plata, os garotos do Brasil derrotaram a Nigéria por 2 a 0 e avançaram às oitavas de final na primeira posição do Grupo D.

Com o resultado, o Brasil terminou na primeira colocação do chamado “grupo da morte”, por ter ainda a Itália e a própria Nigéria. As três seleções ficaram com seis pontos, empatadas. Mas a seleção levou vantagem no saldo de gols. A equipe italiana também se garantiu nas oitavas, enquanto os africanos aguardam o fim da fase de grupos para saber se avançarão como um dos quatro melhores terceiros colocados.

A seleção brasileira sub-20 posa para a foto do time antes da partida contra a Nigéria. Foto: Luis Robayo/AFP

A equipe nacional voltará a campo na quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), contra um adversário ainda não definido. Será um dos quatro melhores terceiros colocados. O local do jogo já está certo: será novamente La Plata.

Neste sábado, brasileiros e nigerianos fizeram um primeiro tempo movimentado e equilibrado, apesar das limitações do gramado. Quem levou perigo pela primeira vez foi a equipe da Nigéria, com Salim Fago carimbando o travessão. A resposta brasileira foi mais eficiente. Após cobrança de escanteio, Jean cabeceou para as redes, aos 42 minutos de jogo.

O gol fez a Nigéria buscar o ataque com mais intensidade, abrindo espaço em sua defesa. O Brasil soube aproveitar os espaços e chegou ao segundo gol em lance de contra-ataque, antes do apito do intervalo. Nos acréscimos da etapa inicial, Marquinhos mandou para o gol após passe de Savinho.

O segundo tempo foi de forte marcação do Brasil, muitas vezes adiantada, e poucas chances de gol para ambos os lados. Sem maiores dificuldades, a seleção sustentou a boa vantagem construído no primeiro tempo e assegurou sua segunda vitória na competição.

O time foi liderado pelo técnico Ramon Menezes, que voltará ao Brasil nas próximas horas para anunciar a convocação da seleção principal para os amistosos de junho, contra equipes africanas, na Europa. A convocação está marcada para as 11h30 deste domingo, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.